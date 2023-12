Sci nordico: Kowalczyk e Agnellet vincono la Sgambeda a Livigno

L'olimpionica polacca Justyna Kowalczyk e il francese Gerard Agnellet sono i vincitori della 33/a edizione della Sgambeda, classica dello sci nordico svoltasi a Livigno che ha visto grandi numeri tra gli iscritti, in crescita rispetto all'anno passato e provenienti da ogni parte d'Europa, in rappresentanza di oltre cento team.

Francia, Norvegia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Svizzera sono soltanto alcune delle nazionalità rappresentate dai pettorali di quest'anno, per una vera e propria festa dello sci di fondo che riunisce professionisti della disciplina, amatori e una folta rappresentanza di atleti locali.

Sui trenta chilometri previsti per questa edizione, Kowalczyk con il crono di 1:14:12 ha sbriciolato la concorrenza, bissando la vittoria dello scorso anno, e confermandosi atleta di altissimo livello, come certificato anche dalle cinque medaglie olimpiche raccolte in carriera. Con lei, sul podio finale, la francese Emilie Bulle e la tedesca Sigrid Mutscheller, staccate rispettivamente di un minuto e 14, e di oltre due minuti e mezzo. Tra gli uomini, Agnellet ha con il tempo di 01:06:06, che ha battuto l'azzurro Paolo Fanton, sfortunato per la rottura di un bastone proprio nel momento clou. Completa il podio Daniele Serra, primo tra gli inseguitori.



