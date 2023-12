Morto a 99 anni il partigiano 'Magher' Domenico Pelosi

E' morto a 99 anni il partigiano Domenico Pelosi, nome di battaglia 'Magher', "un personaggio storico che ci ha onorato della sua presenza e del suo contributo alla città di San Giuliano Milanese", come scrivono il presidente dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati e la presidente dell'Anpi di San Giuliano Paola Pedrazzi.

Nato il primo settembre 1924 a Siziano (Pavia), Pelosi ha lavorato alla Fonderia-Acciaieria Milanese Vanzetti che lascia dopo gli scioperi del 1943 e si unisce alle Squadre di Azione Patriottica Attilio Folli, distaccamento della 172° Brigata Garibaldi. Nel dicembre 1944 viene arrestato ed incarcerato a Villasanta per essere deportato in Germania.

"Domenico - si legge in una nota dell'Anpi - continuerà però il suo impegno e lotta fino alla Liberazione unitamente ai tanti giovani e giovanissimi ragazzi partigiani del Comune di San Giuliano, molti dei quali uccisi o deportati, che hanno scritto una pagina gloriosa di coraggio e amore per la democrazia e la libertà. Nel luglio '45 riprende il lavoro alla Vanzetti nel processo di trasformazione da industria bellica in civile e nel '51 sposa Amelia Sibra, anche lei membro del Cln Locale - insignita nel 1984 dal Ministero della Difesa del Diploma d'onore ai combattenti per la libertà d'Italia 43-45".

"Dalla Liberazione Domenico è stato sempre presente e attivo sul territorio di San Giuliano nell'Anpi e negli organismi democratici cooperativistici e sindacali.

Figura modesta e schiva, non ha mai voluto "apparire" ma - conclude la nota - è stato e rimarrà un bellissimo esempio politico, democratico e umano che incarna i valori dell'antifascismo e della Resistenza, della solidarietà e giustizia sociale a base della nostra Costituzione".



