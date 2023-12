Milan: Simic, esordio e gol è come un sogno

"Si, è come un sogno". A dirlo è Jan Carlo Simic, al gol nel suo debutto in maglia Milan nella vittoria per 3-0 sul Monza. "Sono contento di aver potuto aiutare la squadra. Esordio e gol, tutti i bambini lo sognano", spiega Simic a Dazn, poco dopo il triplice fischio.

"I compagni mi hanno aiutato molto, sono contento di avere esordito in un club come il Milan. Fare più gol ha reso tutto ancora più bello", prosegue l'autore del momentaneo 2-0. "La maglia? La regalo ai miei genitori. La dedica è per loro, mi hanno aiutato a essere sempre molto concentrato".



