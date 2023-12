Calcio: Pioli 'si gioca troppo e sopra di noi non lo capiscono'

"Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il successo per 3-0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici riportati da Pobega e Okafor.

"Per Pobega mi auguro che sia solo un problema all'anca, per Okafor è stato forse solo un crampo". Pioli spiega: "Non so se sia stato il miglior Milan della stagione, ma è stata un'altra buonissima prestazione. Come a inizio stagione e in altre in Champions. Dobbiamo fare corsa su noi stessi, continuo a pensare che la squadra abbia un ottimo potenziale. Siamo usciti da Newcastle con un sentimento difficile: perché abbiamo vinto, è stata la dimostrazione di avere carattere, ma siamo stati delusi dall'eliminazione. Ora abbiamo due mesi senza impegni europei e possiamo concentrarci sulla nostra prossima partita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA