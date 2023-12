Baresi, Berlusconi ha realizzato i sogni di Milan e Monza

Milan-Monza è la partita che parla del ruolo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani nelle due squadre. Ne è convinto anche Franco Baresi, vicepresidente onorario dei rossoneri: "Berlusconi è stato un personaggio incredibile, sarà difficile ripetere quel che ha fatto lui. Ha realizzato i sogni dei milanisti e ciò che ha fatto al Monza è straordinario", spiega l'ex capitano rossonero ai microfoni Sky, poco prima del fischio d'inizio.

"Il Monza è diventato una certezza del nostro campionato. Con il Monza puntava in alto e, a quanto pare, a giocare anche la Champions". Anche nel calcio globalizzato e con le disponibilità finanziarie di emiri e grandi gruppi internazionali, Baresi non esclude che possa ripetersi un periodo come quello del Milan di Berlusconi. "Tutto è possibile", prosegue Baresi. "Il Milan ha una grande storia: è chiaro che la concorrenza è aumentata e ci sono campionati molto più ricchi di noi, ma qui c'è la storia e la nostra cultura e noi dobbiamo essere bravi e competenti a spendere bene quel che possiamo spendere".



