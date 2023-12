Auto si ribalta, muore diciottenne e altri 4 giovani feriti

Dramma la scorsa notte sulle strade bergamasche: una ragazza di 18 anni, Sofia Bagattini, di Albano Sant'Alessandro, è morta per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto alle 2,30 a Nembro, in località Rinnovata.

A bordo della vettura c'erano cinque giovani, tra i i 17 e i 19 anni. Forse per l'asfalto bagnato, l'auto è carambolata fuori strada e ha sbattuto contro un muretto che costeggia la carreggiata e poi si è ribaltata. Immediato l'intervento dei mezzi del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Inutile ogni tentativo di salvare la diciottenne, rianimata a lungo ma invano. Gli altri quattro occupanti, due maschi e due femmine, sono stati portati in codice giallo tra gli ospedali di Seriate e di Bergamo.



