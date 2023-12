Delitto Rancilio, il figlio fermato non risponde al gip

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di avere ucciso tre giorni fa la madre 73enne Fiorenza Rancilio, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'interrogatorio davanti al gip di Milano Giulio Fanales si è svolto questa mattina all'ospedale Policlinico, dove il 35enne è stato ricoverato subito dopo la scoperta del cadavere della donna da parte degli investigatori, per via dello stato confusionale nel quale si trovava a causa di ansiolitici e antidepressivi.

A quanto si è saputo, l'uomo è stato in grado di comprendere gli avvisi e, su consiglio del suo avvocato Francesco Isolabella, ha deciso di avvalersi. Il pm Ilaria Perinu ha chiesto per lui la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. La decisione del giudice potrebbe arrivare già questo pomeriggio.



