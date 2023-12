Como, agrimerenda golosa sul Battello di Babbo Natale

In una collaborazione tra Navigazione Lago di Como e Campagna Amica, la motonave Volta si trasforma in un suggestivo scenario natalizio per accogliere bambini e famiglie in un'esperienza unica. L'iniziativa prevede un percorso di giochi e laboratori, culminando in una merenda sana e a chilometro zero.

La motonave, ancorata al pontile funicolare di viale Geno a Como, sarà accessibile gratuitamente ai visitatori più giovani e alle loro famiglie dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 nelle date di oggi e domani, ma anche del 29 e 30 dicembre e del 6 gennaio.

L'evento offre un'occasione per immergersi nella magia delle festività natalizie, con un focus particolare sulla promozione della sana alimentazione fin dalla più giovane età.

La motonave Volta sarà allestita con decorazioni natalizie, creando un ambiente accogliente e festoso per i partecipanti. I bambini avranno l'opportunità di partecipare a varie attività ludiche e laboratori creativi, promuovendo l'apprendimento attraverso il gioco.

La parte culminante dell'esperienza sarà rappresentata da una merenda preparata con ingredienti sani e locali, evidenziando l'impegno di Campagna Amica per la promozione di una dieta equilibrata e la sostenibilità alimentare.

Questo evento, aperto a tutti senza alcun costo, si presenta come un'opportunità per le famiglie di Como e dei dintorni di trascorrere del tempo insieme durante le festività, unendo divertimento e apprendimento.



