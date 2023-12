Tornano i corsi di danza per ragazzi con disabilità intellettiva

Festeggia l'anno il progetto AnimArci, nato a Saronno, nel Varesotto, nel gennaio scorso con l'obiettivo di creare attività, dai corsi di danza popolare ad altre iniziative, riservate a persone con disabilità intellettivo-relazionali. Una serie di proposte, che hanno riscosso molto successo sul territorio, per permettere di ritrovarsi in un ambiente adeguato alla loro creatività e al loro apprendimento, ma aperto a tutti, nello spirito della massima condivisione. Già sperimentati nei mesi scorsi, stanno per ricominciare i laboratori di danze folk e percussioni, nell'ambito dell'iniziativa 'Futurinclusion' (domani 16 dicembre primo appuntamento, previsto anche un concerto con il Duo Strabella), sostenuta da ministro per le Disabilità e Comune di Saronno. E a gennaio parte 'Mani in pasta', laboratorio di cucina.

"Il nostro scopo non è realizzare percorsi terapeutici perché per questo esistono già strutture specializzate - ha spiegato la presidente Elisa Bonfatti - Noi proponiamo, con l'aiuto di educatori, attività attraverso le quali questi ragazzi, ma ci sono anche i meno giovani, possano esprimersi con tutto il loro mondo variegato e ricco di diversità, contribuendo all'accoglienza e all'integrazione, perché le loro abilità, quello che possono trasmettere sono più forti della loro disabilità".



