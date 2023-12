Zlatan Ibrahimovic oggi non sarà a Milanello. Il campione svedese, da poco nominato Senior Advisor di RedBird e consulente della dirigenza rossonera, oggi avrebbe potuto far visita al centro sportivo del Milan nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro il Newcastle e l'eliminazione dalla Champions League ma a causa dell'influenza non sarà a Milanello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA