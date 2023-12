Uccise un medico con l'accetta, condannato a 16 anni a Milano

E' stato condannato a 16 anni Benedetto Bifronte, il 62enne che un anno fa, all'esterno del Policlinico San Donato, nell'hinterland di Milano, ha colpito alla testa con un'accetta, uccidendolo, Giorgio Falcetto, medico di 76 anni che lo aveva visitato nel febbraio 2021. A deciderlo è stato oggi il gup dopo il processo in abbreviato, accogliendo la richiesta del pm che ha contestato l'omicidio volontario ma non la premeditazione. La difesa aveva chiesto l'assoluzione per infermità totale dell'imputato, risultato invece, da una consulenza disposta dalla Procura, capace di intendere e volere nonostante alcuni problemi psicologici.



