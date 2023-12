Scoppia cabina elettrica sotto sede Confcommercio a Milano

Una cabina elettrica è scoppiata, questo pomeriggio poco dopo le 15, al piano seminterrato delle sede di Confcommercio, in corso Venezia 47, in centro a Milano.

Non si sono sviluppare fiamme e nessuno è rimasto ferito, ma circa 200 persone sono state evacuate dal palazzo per motivi precauzionali e anche per la mancanza di corrente che ha impedito il lavoro.

Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco e sono al lavoro i tecnici dell'azienda elettrica.



