Primo bilancio sostenibilità Assolombarda, 120 progetti Esg

Oggi impresa e società sono legate in modo inscindibile. Motore di questo grande cambiamento è la sostenibilità, che ha trasformato le relazioni tra impresa, consumatori, mercati e società. In questo ambito l'impegno di Assolombarda parte da lontano.

Solo considerando il biennio 2021-2022, gli anni di riferimento del primo bilancio di sostenibilità appena pubblicato dall'associazione e redatto con il supporto metodologico di PwC Italia e la direzione creativa del Gruppo Qubit - Carmi e Ubertis, emerge infatti un quadro virtuoso. Più di 120 progetti realizzati in ambito Esg, oltre 17mila ragazzi e 386 scuole coinvolti in iniziative di orientamento in considerazione della rilevanza che l'educazione riveste nella creazione di una società equa e sostenibile, più di 1.470 ore di formazione ai dipendenti per promuoverne la crescita professionale, oltre 50 accordi e protocolli siglati con amministrazioni comunali, enti territoriali, università e istituzioni scolastiche, stakeholder strategici per lo sviluppo dell'economia locale e il rafforzamento dell'attrattività del territorio.

"Assolombarda ha definito un Piano strategico triennale e stilato un Manifesto di Sostenibilità, che definisce le nostre priorità di azione future. La sostenibilità, d'altra parte, per Assolombarda è un valore d'insieme", afferma Giovanni Tronchetti Provera, vice presidente di Assolombarda con delega alla sostenibilità.



