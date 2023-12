Nuovo numero di Critica Sociale su guerra e primo centrosinistra

È in distribuzione il nuovo numero (novembre-dicembre 2023) della Critica Sociale, tornata in vita esattamente un anno fa. In questo fascicolo la storica rivista teorica del socialismo italiano, fondata a Milano nel 1891 e diretta da Massimiliano Amato e Stefano Carluccio, affronta tutti i nodi più rilevanti dell'attualità politica e sociale: dalla guerra in Europa e in Medio Oriente al fenomeno della violenza di genere, dalle politiche economiche del governo della destra, ai tentativi di riforma della Costituzione, all'irruzione, nelle nostre vite, dell'intelligenza artificiale.

Al centro del fascicolo una monografia dedicata al 60esimo del primo governo di centro-sinistra organico (dicembre 1963), con saggi e articoli sul ruolo dell'autonomismo socialista, sulla Nota aggiuntiva di La Malfa, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, sull'atteggiamento del Pci rispetto all'apertura a sinistra operata da Moro. Non manca un ricordo di Giuliano Banfi, antifascista milanese, già assessore socialista a Palazzo Marino, recentemente scomparso.

Da questo numero, sotto la testata, accanto al nome di Filippo Turati ci sarà quello di Anna Kuliscioff, cofondatrice della Critica, della quale viene recuperato, all'interno della rivista, un articolo sulla violenza di genere scritto per il primo numero del 15 gennaio 1891.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA