Matteo Ulrico Hoepli è il nuovo presidente della Hoepli, la casa editrice libraria fondata nel 1870 dallo svizzero Ulrico Hoepli e oggi diretta dalla quinta generazione della famiglia.

Classe 1968, Matteo Ulrico Hoepli diventa presidente dopo essere stato per tre anni amministratore delegato dell'azienda.

Dopo studi di Economia politica all'Università Bocconi di Milano e un Mba alla Indiana University con specializzazione in Finanza e Statistica applicata, ha lavorato presso Goldman Sachs a New York, poi nelle sedi di Londra e Milano. Da gennaio 2004 è entrato stabilmente nell'azienda di famiglia e nel 2005 ha dato avvio all'e-commerce della libreria, hoepli.it.

"Sono onorato - ha commentato il nuovo presidente - di continuare il lavoro iniziato dalla mia famiglia, oltre 150 anni fa, per Milano e tutta la cultura scientifica italiana, portando la mia esperienza economica nel mondo dei libri, in cui vivo fin da bambino".



