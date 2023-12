Diletta Leotta torna con Mamma dilettante

Federica Pellegrini è la prima ospite della seconda stagione di 'Mamma dilettante', il podcast di Diletta Leotta su maternità e genitorialità. Le 10 puntate inedite prodotte da Dopcast saranno disponibili dal 18 dicembre, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast.

Tra le mamme che si alterneranno nel salotto di Diletta, Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta, che già manifesta una spiccata passione per le due ruote come il papà Valentino Rossi; Aurora Ramazzotti, che affronterà il tema del post partum, tra altalene ormonali e smarrimenti emozionali. E poi ancora Alice Campello, Martina Stella, Antonella Clerici, Cristina Marino, oltre che Federica Nargi e Alessandro Matri.

Una puntata è dedicata a Luca Trapanese: papà single adottivo di Alba, una bimba affetta dalla sindrome di Down, racconterà la sua battaglia contro i pregiudizi e la burocrazia.



