Calcio: il Monza lavora ai recuperi di Marì e Caldirola

In vista della trasferta di San Siro di domenica, le incertezze di formazione per Raffaele Palladino hanno a che fare con le condizioni di Pablo Marì e Luca Caldirola.

I due difensori hanno saltato l'ultima casalinga del Monza con il Genoa, dando forfait all'ultimo minuto: il difensore spagnolo aveva riportato un affaticamento al polpaccio, dolori alla schiena invece per il difensore brianzolo di scuola Inter.

E mentre il Monza spera di recuperarli, buone nuove arrivano da Armando Izzo, operatosi al piede a fine ottobre per la rimozione di un neuroma di Morton e già rientrato in panchina proprio con il Genoa la scorsa settimana. Per Izzo, concreta possibilità di impiego a gara in corso al Meazza. Dopo il percorso di riabilitazione per il problema agli adduttori, in settimana si è invece riaggregato alla squadra Vignato, che dovrebbe ritrovare quantomeno la convocazione.

Davanti, in ogni caso, dovrebbero partire Mota Carvalho (galvanizzato dal gol al Grifone) con Colpani, alle spalle di Colombo. Nessuna sorpresa a metà con Kyriakopoulos e Ciurria ai lati di Gagliardini e Pessina, mentre in difesa c'è Andrea Carboni a giocarsi un posto con D'Ambrosio, in base ai rientri di Caldirola e Marì. Meno chance in avvio per Birindelli.





