Calcio: Balata, 'Lombardia leader perché concreta nei progetti'

"La Lombardia è diventata Regione leader anche nel nostro movimento ed è Regione leader perché riesce a mettere concretamente in atto tanti progetti. Quella di oggi è la dimostrazione plastica della capacità di visione di questa Regione, proiettata verso l'Europa". Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a margine della firma del protocollo di intesa proprio tra Lega Serie B e Regione Lombardia, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina "Un momento importante di cui siamo orgogliosi", ha proseguito Balata. "Si tratta di un percorso comune che nasce per creare iniziative di socialità e portare avanti una politica che ci consente di far crescere i nostri giovani. Calcio e Giochi sono uniti dallo spirito olimpico: sono valori e principi che cerchiamo di portare avanti tutti i giorni. La nostra Under 21 alle Olimpiadi? Riaffiora in me un dolore recente: bisogna lavorare e portare avanti questi progetti per ridare slancio al calcio nazionale".



