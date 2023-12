Bus di linea esce di strada e si ribalta, 15 feriti nel Pavese

Un pullman è uscito di strada e si è ribaltato lungo la strada provinciale 9 all'altezza di Cascina Bianca di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia. Quindici persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dalle ambulanze del 118.

Nessuno, stando alle prime informazioni, è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (con squadre da Pavia, Lodi e e da Sant'Angelo Lodigiano) che hanno aiutato 6 passeggeri, rimasti incastrati, ad uscire dal mezzo.

Il pullman, della compagnia Autoguidovie, stava effettuando il percorso che da Milano porta a Belgioioso (Pavia). La strada è stata chiusa per consentire il soccorso dei feriti e il recupero del bus. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



