Trovata morta Fiorenza Rancilio, il fratello fu vittima di un sequestro

Una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta con una evidente lesione alla testa in un'abitazione di via Crocefisso, nel pieno centro di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo con la Sezione rilievi. Si indaga per omicidio. Il figlio 35enne di Fiorenza Rancilio, che si trovava in casa quando i Carabinieri hanno scoperto il cadavere di sua madre, sarà ascoltato nelle prossime ore. Era in stato confusionale per l'effetto degli psicofarmaci assunti. Dall'indagine, coordinata dal pm di turno Ilaria Perinu, che è andata sul posto per i rilievi, risulta che la porta dell'abitazione al nono piano di uno stabile di via Crocifisso fosse chiusa dall'interno.

La donna era la sorella di Augusto Rancilio, architetto sequestrato dall'Anonima sequestri nel 1978 quando aveva 26 anni e mai più trovato, ed era la presidente della fondazione 'Augusto Rancilio' di Villa Arconati a Bollate.



