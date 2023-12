Sala: 'Acquisizione quote M4 perché nessuno ci aiuterà su tpl'

"Questa partita riguarderà i prossimi 20 anni della storia di Milano e dobbiamo gestirlo insieme". È l'appello che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha lanciato al Consiglio comunale durante la presentazione della delibera relativa all'acquisizione da parte di Atm delle quote dei privati della linea 4 della metropolitana .

"Il problema di tenuta dei conti sul trasporto pubblico locale è gravissimo in una realtà come Milano dove abbiamo preso anche dei rischi - ha aggiunto -. Non ci sono segnali che qualcuno ci verrà ad aiutare sui conti dell'Atm".

"Lontano da me prendermela con questo governo perché è la storia degli ultimi governi che non ci stanno aiutando - ha concluso il sindaco -, per cui delle soluzioni vanno trovate e questa è una soluzione perché io non voglio aumentare il costo del biglietto. Quando io dico a Giorgia Meloni 'vieni a Milano' a me andrebbe bene se si sedesse in Consiglio comunale, nella speranza che noi gli possiamo rappresentare queste cose".





