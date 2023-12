Donna trovata morta, il figlio accusato di omicidio volontario

Sarà formalizzato a breve il fermo per indiziato di delitto per omicidio volontario a carico di Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, il 35enne che si ritiene questa mattina possa aver aggredito la madre Fiorenza Rancilio, 73 anni, nel suo appartamento di via Crocefisso 6, a Milano. Il giovane, cittadino svizzero nato a Lugano, è attualmente ricoverato al Policlinico di Milano, dove è stato trasportato in stato catatonico, dopo essere stato prelevato dall'appartamento della madre.

Il figlio, che ha assunto anche il cognome della madre, è stato trovato seduto a terra in una delle stanze dell'appartamento di lusso, suddiviso in più livelli, che divideva con la madre.

Il corpo di lei, avvolto in alcune coperte e asciugamani, è stato invece rinvenuto in un'altra camera. A quanto si è appreso, sequestrata anche quella che potrebbe essere l'arma del delitto, con cui il 35enne avrebbe colpito ripetutamente la donna alla testa. E' emerso, inoltre, che l'uomo da tempo era in cura per problemi psichiatrici ampiamente certificati.



