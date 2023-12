Alla fashion week uomo tornano a sfilare Fendi e Gucci

Il ritorno in passerella di Fendi e Gucci, il debutto di marchi come Stone Island e Pronounce sono solo alcune delle novità della settimana della moda maschile che si terrà a Milano dal 12 al 16 gennaio prossimi.

"Per la prima volta sfila Stone Island un brand importante per l'Italia che non ha mai sfilato nella settimana della moda - ha spiegato Carlo Capasa, il presidente di Camera nazionale della moda italiana - quindi sarà un esordio molto atteso.

Diciamo che sarà una sfilata molto particolare, più che una sfilata".

In tutto saranno 74 gli appuntamenti in programma tra sfilate, presentazioni ed eventi, mentre sono attesi 13 milioni di spettatori per seguire le sfilate in diretta streaming.

Presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Tornano in calendario presentazioni come C.P. Company, Church's.



