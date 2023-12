A Eraldo Affinati il Premio Bianciardi

Eraldo Affinati è il vincitore della seconda edizione del Premio letterario Luciano Bianciardi, dedicato nel 2023 a 'Il lavoro culturale'. La premiazione si svolgerà a Milano il 14 dicembre alle 18.30 nella sala polifunzionale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Alla serata sarà presente la giuria composta da Luciana Bianciardi, Piero Colaprico, Gabriella D'Ina, Gianluca Foglia e Giacomo Papi.

Durante la premiazione verranno proposti contributi video da film, documentari e letture di opere bianciardiane. L'incontro sarà coordinato da Marino Sinibaldi.

"Scrittore policentrico, per generi e temi diversi, tra i più interessanti nel panorama italiano contemporaneo, Eraldo Affinati ha sempre proposto nelle sue opere narrative figure problematiche, spesso in lotta col mondo" viene spiegato nella motivazione al premio. "Educatore e insegnante, Affinati guarda allo stile educativo di Don Milani come a un modello, facendo proprio quel principio secondo il quale la cultura ha un senso solo se viene condivisa" viene anche sottolineato.

Promosso da Giangiacomo Feltrinelli Editore con il patrocinio della Fondazione Luciano Bianciardi, il premio (del valore di cinquemila euro) è stato istituito nel 2022 in occasione del centenario della nascita dello scrittore grossetano e viene assegnato ogni anno a un autore la cui attività letteraria sia coerente con uno dei molteplici aspetti dell'opera di Bianciardi. Per il 2022 era stato scelto come titolo e come tema "Io mi oppongo" e il premio è stato vinto da Antonio Moresco.





