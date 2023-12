Tentano omicidio a Capodanno, quattro arrestati

Tre minorenni e un ventenne italiani, già noti alle Forze dell'ordine sono stati arrestati nelle province di Monza Brianza e Como dai carabinieri della Compagnia di Seregno per il tentato omicidio di un pakistano di 34 anni che, all'alba di Capodanno del 2023, fu ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni per contusioni, fratture multiple e ferite d'arma da taglio.

Secondo l'accusa, i quattro, in gruppo e per futili motivi, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno in corso a Meda, avevano aggredito due pakistani, uno dei quali era riuscito a fuggire mentre il 34enne aveva subito un violento pestaggio.

Video Aggressione la notte di Capodanno a Meda, quattro arresti





All'identificazione degli indagati oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, l'acquisizione e l'analisi di registrazioni video hanno contribuito le dichiarazioni di altri giovani presenti, nonostanteuna un'iniziale reticenza per via delle intimidazioni subite.

Gli arrestati sono accusati di tentato omicidio aggravato dall'aver profittato di circostanza di tempo e di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

I provvedimento sono del gip dei minori di Milano e di quello di Monza per il maggiorenne



