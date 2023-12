Esce MilanoVibra di fine 2023, il 'Sogno' dopo anni difficili

Con la copertina dal titolo 'Sogno', MilanoVibra, il periodico edito da Pradivio, disponibile dal 15 dicembre, in una selezione di edicole di Milano, in rivendite di libri e giornali della grande distribuzione organizzata e specializzata, arriva al suo sedicesimo numero. "Questo ultimo numero del 2023 è tradizionalmente concatenato al Natale, a un anno che si chiude e a quello nuovo che si apre con il suo carico di obiettivi, di speranze, di sogni - ha spiegato il direttore responsabile, Christian Pradelli -. Nelle pagine di MilanoVibra ne troverete tantissimi, diversi, alcuni incredibili per come sono riusciti a discostarsi dall'utopia che per tempo li ha accompagnati".

Il titolo celebra ovviamente il fine anno, ma con una proiezione verso il 2024, come spiega il direttore ricordando che il primo numero, nel 2020, era uscito in piena pandemia, quello successivo nella speranza di esserne presto fuori, e nel 2022 con la soddisfazione di un Natale finalmente 'libero'. "Il sogno, dunque, ci è sembrato la naturale evoluzione di un percorso - ha concluso il direttore - perfettamente rappresentato dall'opera di Chiara Ghigliazza: l'ultimo anno e mezzo ci ha permesso, sì, di tornare a vivere, ma con una frenesia che poco spazio ha lasciato per i desideri".

Nelle consuete 104 pagine, con tiratura di 10.000 copie cartacee anticipate da 45.000 preview digitali (e in consultazione in circa un centinaio di luoghi top della cultura e del tempo libero), si alternano gli interventi dello chef più stellato d'Italia, Enrico Bartolini, e della presidentessa di Svs Dad Onlus, Alessandra Kustermann. Tra gli altri protagonisti del numero Sonia Peronaci, gli Auch, Giorgia Fantin Borghi, i creator Martina Strazzer e Giovanni Castaldi, Alex Benlloch, il traceur Pavel Lauria Pinter e il life coach Paolo Raffin, che racconta l'esperienza sua e di tanti altri con l'Adhd.



