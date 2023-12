Al controllo degli agenti della Volante, in via Rizzardi, a Milano, ha gettato a terra un involucro con della droga e ha anche reagito ai poliziotti.

In casa di un marocchino di 36 anni, che abita nella stessa via, gli agenti hanno trovato tre etti e mezzo di hashish, un coltello e un'ascia oltre a quasi mille euro. L'uomo è stato quindi arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA