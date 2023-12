Rapine nella movida a Milano, preso minore di una baby gang

E' accusato di fare parte di una baby gang che aggrediva coetanei nei pressi di corso Como, zona tra le più note della movida di Milano.

Per questo, gli agenti dell'Unità Investigazioni e Prevenzione della Polizia locale, su ordine del gip, hanno arrestato per rapine e lesioni un minorenne che era già stato per qualche tempo in una comunità per minori.

Nell'ambito delle indagini erano state già fermate altre sei persone, dello stesso gruppo, cinque maggiorenni e un minorenne, per rapina e lesioni personali. Sono in corso accertamenti per identificare altri componenti della baby gang.

Gli arresti scaturiscono dalle indagini seguite alla denuncia di tre giovani che avevano dichiarato di essere stati rapinati di cellulari, documenti e denaro da una baby gang - composta da circa 20 persone - nella notte dell'11 febbraio scorso all'uscita di un locale in zona corso Como. I tre aggrediti avevano riportato lesioni. I giovani avevano dichiarato di essere in grado di identificare i membri della banda, fornendone un preciso identikit.

Gli agenti, che già indagavano per fatti analoghi, sono riusciti a identificare i responsabili che sono stati poi riconosciuti dalle vittime.



