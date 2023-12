In Lombardia ritorna il 'Natale della cultura'

A Palazzo Lombardia torna il 'Natale della Cultura' con una serie di eventi che si aggiungono alle altre iniziative offerte dalla Regione per le festività.

Sono quattro gli appuntamenti che animeranno l'Auditorium Testori nei giorni 12, 14, 20 e 21 dicembre. L'accesso agli eventi è libero fino a esaurimento posti.

Il 'Natale della Cultura' si apre domani, alle 18.30, con il 'Concerto di Voci Bianche' dell'Accademia Teatro alla Scala che si esibirà in un repertorio di canzone natalizie tradizionali e contemporanee.

Il 14 dicembre, alle 18, sempre al Testori andrà in scena lo spettacolo d'opera 'Flauto magico: una cronaca straordinaria', ispirato a 'Die Zauberflote' di Wolfgang Amadeus Mozart e prodotto da Teatro Sociale di Como e AsLico (Associazione Lirico Concertistica).

La rassegna prosegue il 20 dicembre, alle 19, con il concerto natalizio 'Elisir di giovinezza!' dell'Orchestra da Camera Canova e le sinfonie di Mozart.

Il 'Natale della Cultura' si chiude il 21 dicembre, alle ore 19, con 'Questo matrimonio s'ha da fare?', uno spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory che darà voce e volto ai personaggi dei 'Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni.

"Musica e teatro - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - caratterizzeranno gli spettacoli. Abbiamo voluto inserire eventi di alto livello artistico che arricchiranno il palinsesto natalizio con proposte legate alla tradizione. Sono certa che la programmazione scelta saprà soddisfare i gusti di un vasto pubblico, con un'attenzione anche ai più piccoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA