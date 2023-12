Giustizia: Civardi nuovo procuratore aggiunto a Pavia

Stefano Civardi è il nuovo procuratore aggiunto a Pavia: a nominarlo è stato il plenum del Csm. In magistratura dal 1996, ha svolto come primo incarico le funzioni di sostituto procuratore ad Agrigento, con applicazione anche presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Dal 2003 ad oggi ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla Procura di Milano, occupandosi di indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità economica, societaria e tributaria. Attualmente è componente della Direzione distrettuale antimafia di Milano.





