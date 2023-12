Galliani: 'Monza e Inter mai retrocessi in serie B'

"Ieri ero al telefono con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e gli ho detto che noi siamo colleghi: non siamo mai retrocessi in serie B". La battuta è di Adriano Galliani, amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza, durante il Christmas Talent, l'evento natalizio con le giovanili dell'Ac Monza. La battuta di Galliani è stata pronunciata al palazzetto di Monza all'indomani del successo dei biancorossi allenati da Raffaele Palladino contro il Genoa, per 1-0. I brianzoli, alla loro seconda stagione consecutiva nella massima categoria, sono attualmente appaiati alla Lazio al nono posto, a 21 punti.



