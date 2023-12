Dolci, 'Lombardia crocevia per traffico sostanze stupefacenti'

"La Lombardia è il principale crocevia del nostro Paese per il traffico di sostanze stupefacenti con centinaia e migliaia di chili di cocaina, hashish, marijuana e droga sintetica dall'Olanda". Lo ha sottolineato il procuratore aggiunto del Tribunale di Milano Alessandra Dolci, coordinatrice delle indagini antimafia nel distretto di Milano, durante l'evento 'Le mafie in Lombardia' organizzato dal Pd al Pirellone.

"Dobbiamo considerare che buona parte di questi profitti vengono reinvestiti in attività legali. E l'organizzazione garante di questi traffici - ha aggiunto - è la 'Ndrangheta, mafia egemone nel nostro territorio ma anche a livello nazionale e internazionale.



