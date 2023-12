Champions, Inzaghi: 'Turnover? Domani qualcosa cambierò"

"Qualcosa, come ho sempre fatto, cambierò. È un momento in cui abbiamo difficoltà nelle rotazioni, ci sono giocatori importanti fuori e dovrò fare valutazioni attente. Devo ancora vedere i parametri di oggi, non abbiamo fatto tantissimo e abbiamo lavorato anche al video". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro la Real Sociedad, dopo una domanda sulla formazione.

"Non parlerei di turnover ma di qualche cambiamento - ha proseguito -. A Lisbona è stato un po' accentuato ma sapevamo che i ragazzi avrebbero risposto bene e potevamo permettercelo.

Quelli che hanno rimontato sono coloro che erano scesi in campo dal primo minuto - ha proseguito -. Cuadrado? Due tra lui, Bisseck e Darmian partiranno dal primo minuto. Pavard può tornare dalla prossima, Frattesi penso possa giocare dall'inizio".



