Champions: arbitri olandesi per Lazio e Milan

E' l'olandese Serdar Gozubuyuk l'arbitro designato per la partita Atletico Madrid-Lazio di mercoledì, valida per l'ultima giornata del gruppo E di Champions League. Lo ha reso noto l'Uefa. In caso di successo, la squadra di Maurizio Sarri arriverà al primo posto nel suo girone.

Olandesi saranno anche i guardalinee (Erwin Zeinstra e Johan Balder) e il quarto uomo (Joey Kooij). Al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz, Avar lo svizzero Fedayi San.

Per la Lazio i precedenti con Gozubuyuk sono poco fortunati, visto che ha perso nelle due volte che lo ha incrociato. La prima il 4 ottobre del 2018 a Francoforte, quando l'Eintracht vinse 4-1 la sfida valida per la fase a gironi di Europa League.

Sempre in Europa League c'è stata poi la sconfitta per 2-1 sul campo del Porto nell'andata dei 16/i di finale nel febbraio dello scorso anno.

Due sconfitte su due nei precedenti anche per il Milan che, come la Lazio, mercoledì incrocerà un arbitro olandese, Danny Makkelie, per la partita di Champions in casa del Newcastle.

L'abbinata di questo direttore di gara con l'Inghilterra finora si è sempre rivelata controproducente per i rossoneri: Makkelie ha già diretto il Milan in due occasioni, entrambe in Champions, contro Chelsea (2022-23) e Liverpool (21-22). In tutti e due i casi la squadra di Pioli ha chiuso con una sconfitta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA