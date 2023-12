Ubriaco al volante provoca scontro, morta una donna

È risultato positivo all'alcoltest con valore più del doppio del consentito l'automobilista che sabato a Malonno, nel Bresciano, ha provocato un incidente in cui è morta una donna di 46 anni, Ilaria Ziliani.

L'uomo ha investito con il suo Suv la piccola vettura sulla quale viaggiava la donna. Ora è accusato di omicidio stradale aggravato ed è ricoverato in ospedale.

Incidente anche per i soccorsi che stavano arrivando sul posto. Non lontano dall'incidente infatti si è ribaltata l'automedica che stava arrivando .Gli occupanti sono usciti dalla vettura senza conseguenze gravi. Sono stato portati per accertamenti in ospedale.



