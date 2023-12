Tensioni tra tifoserie prima di Monza-Genoa

Momenti di tensione fuori dallo U-Power Stadium prima della partita tra Monza e Genoa, in programma alle 15. Le Forze dell'ordine in tenuta antisommossa sono intervenute per evitare che le tifoserie venissero in contatto.

L'esplosione di qualche petardo e minacce a distanza abbastanza ravvicinata hanno costretto le Forze dell'ordine a intervenire. Ad infiammare la situazione anche una componente di tifosi spagnoli dello Sporting Gijon, gemellati alla tifoseria brianzola, ma antagonista di quella genoana.



