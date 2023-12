Tenta suicidio, l'ex lancia l'allarme e i Carabinieri la salvano

Una donna è stata salvata da un tentativo di suicidio dai carabinieri, che sono riusciti a contattarla al telefono e a raggiungerla dopo che aveva ingerito una forte dose di farmaci ma prima che questi avessero un effetto letale per lei.

L'episodio è avvenuto mercoledì, ma è stato reso noto oggi ed è avvenuto tra Crema (Cremona) e Treviglio (Bergamo). La donna aveva deciso di farla finita dopo la separazione, a ottobre, dal compagno e l'accumulo di una serie di debiti. È stato proprio l'uomo, preoccupato perché non riusciva a contattarla, a presentarsi dai carabinieri di Crema, dove un militare, usando un diverso numero, è riuscito a farsi rispondere, iniziando una lunga conversazione con la donna: l'ha rassicurata, le ha detto di pensare ai suoi figli e l'ha convinta a farsi dire dove si trovasse. Era in auto a Treviglio, vicino al centro sportivo di via ai Malgari. Immediato a quel punto l'invio di una pattuglia dell'Arma della stazione di Verdello (Bergamo), che ha individuato l'auto e soccorso la donna, frastornata ma vigile, ancora al telefono con il carabiniere di Crema: è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale della cittadina bergamasca. La donna non è in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA