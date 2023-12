Scala: la prima di Don Carlo incassa 2 milioni 580mila euro

L'incasso della Scala per la prima di Don Carlo è stato di 2 milioni 580mila euro. Lo ha reso noto ieri sera il sovrintendente Dominique Meyer, rispondendo alla domanda dell'ANSA nel corso della cena di gala che ha fatto seguito alla rappresentazione.

Non si tratta di un record assoluto, ma la Scala è tornata comunque ai livelli degli ultimi anni prima dell'epidemia di Covid 19. Meyer ha precisato che i conteggi sono stati fatti alla fine perché sono stati rimessi in vendita (e venduti) i posti di spettatori che all'ultimo momento hanno dato forfait.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA