Sapiens?, il nuovo corto di Bozzetto tra critica e umorismo

Una riflessione sull'aggettivo "sapiens" associato a quell'essere umano che ama la violenza, non accetta il diverso, danneggia la natura, gli animali e la società: è "Sapiens?", il nuovo cortometraggio autorale ideato da Bruno Bozzetto e prodotto da Studio Bozzetto in collaborazione con Rai Kids, che sarà proiettato in anteprima lunedì 11 dicembre alle 18 al cinema City Life Anteo di Milano durante una serata evento dedicata al padre dell'animazione italiana.

Il cortometraggio, in animazione 2D/3D CGI (23 minuti), è un'idea originale di Bozzetto. Sulle note di celebri sinfonie di Beethoven, Chopin e Verdi, si susseguono tre storie con protagonista l'uomo e il suo comportamento verso la natura e la società. Il primo capitolo, sulle note melodrammatiche di Un Giorno di Regno di Giuseppe Verdi, vuole essere una divertente, anche se amara, esibizione di tutti i mezzi di distruzione che l'uomo ha inventato per affrontare le innumerevoli guerre combattute per i più futili motivi.

Il secondo, narrato sulla colonna sonora Etudes, Op.10 n°3 di Chopin, racconta le vicissitudini di un piccolo ragno che cerca disperatamente di uscire da un lavandino in cui è inavvertitamente caduto. Una donna, terrorizzata dal minuscolo aracnide, chiama in aiuto il marito per ucciderlo senza pietà, ma nonostante diversi tentativi, anche molto violenti, il ragno riesce a riguadagnare la sua libertà e il suo diritto di vivere.

L'ultimo racconto, accompagnato dall'ouverture Coriolano di Beethoven, narra lo sterminio di innumerevoli specie animali, compiuto per mano dell'uomo dalla sua comparsa sulla terra sino ad oggi, momento in cui moltissime specie sono ormai sull'orlo dell'estinzione. La soluzione, per il Pianeta e per tutti gli altri animali, potrebbe essere un mondo senza Homo Sapiens? Una critica graffiante della nostra società, condita con l'umorismo intelligente e riflessivo tipico del genio bozzettiano. La proiezione sarà introdotta da Annita Romanelli, responsabile della produzione di serie animate e live action per Raikids, e Pietro Pinetti, produttore esecutivo di Studio Bozzetto. Dopo la proiezione il critico Gianni Canova dialogherà con Bozzetto sui contenuti e sull'idea del corto.



