Milan: Pioli, pensiamo solo all'Atalanta e non alla Champions

"Siamo concentrati solo su domani.

Non c'è pericolo di pensare al Newcastle": lo assicura l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro l'Atalanta a Bergamo, sfida di campionato prima della gara di mercoledì di Champions League.

"Le partite contro l'Atalanta sono sempre difficili.

Lotteranno per i primi quattro posti. E' una squadra di qualità con presenza e intensità. Serve una prestazione di alto livello per vincere", spiega il tecnico rossonero che apprezza il lavoro del collega Gasperini: "Mi piace la sua coerenza tattica. Ha sempre dato un'identità alle sue squadre. Lo stimo molto" conclude.



