Apre la pista e si accende l'albero di Plenitude Senstation

È stato inaugurato in Piazza Duca D'Aosta Plenitude Senstation On Ice, il più grande percorso ghiacciato all'aperto d'Italia e si è illuminato il grande Albero, uno dei progetti che dà forma al concept "Il Natale degli Alberi" del Comune di Milano alla presenza dei rappresentanti di Grandi Stazioni Retail e Plenitude con l'Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva.

Senstation On Ice, ricorda una nota, è un progetto nato per sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano con l'obiettivo di restituirlo alla collettività e alle famiglie. Fino al 7 gennaio piazza Duca D'Aosta sarà ancora una volta protagonista con la più grande pista di pattinaggio all'aperto (gratuita) mai allestita a Milano che quest'anno supera sé stessa, passando da 1.300 a 1.500 mq di percorso ghiacciato, con 1.500 mq di allestimenti e 130.000 luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero.



