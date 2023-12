Tenta rapina 4 volte nello stesso negozio a Milano, arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto responsabile di quattro tentate rapine compiute in un minimarket-bar in zona Giambellino a Milano, tra luglio e settembre scorsi.

Le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Genova, coordinati dalla Procura, sono iniziate il 5 luglio, quando il 35enne è entrato nel minimarket e con un coltello ha minacciato il titolare, un 40enne bengalese, per farsi consegnare l'incasso. Spinto fuori dal proprietario, il rapinatore ha preso a pugni e calci il vetro della porta di ingresso e poi è scappato. Un mese e mezzo dopo è tornato nello stesso negozio dicendo di volere due bottiglie di birra senza pagarle. Al rifiuto del commerciante, il 35enne lo ha minacciato. "Vi ammazzo", ha detto all'uomo e al fratello. Il 29 settembre ci ha riprovato, aggredendo a pugni il titolare, che però lo ha nuovamente allontanato. Due giorni l'ultima tentata rapina, anche in questo caso minacciando di morte il titolare del negozio-bar.

Arrestato, l'uomo si trova ora nel carcere di San Vittore.





