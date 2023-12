Sacchi, 'Unesco riconosce alla lirica il ruolo di catalizzatore'

Con l'iscrizione nella lista dei beni immateriali dell'umanità dell'Unesco "viene riconosciuto a questo bene il ruolo di catalizzatore di tradizioni, abilità, arti, ovvero patrimoni materiali e immateriali d'importanza fondamentale per il nostro Paese" e la capacità di rappresentare "tramite la sinergia di diverse professionalità e il grande radicamento sociale, l'identità culturale italiana in tutta la sua ricchezza e bellezza". Così in una nota Federico Domenico Eraldo Sacchi, presidente del Comitato per la Salvaguardia dell'Arte del Canto Lirico Italiano, dopo che il Comitato per il patrimonio immateriale dell'Unesco ha proclamato la pratica del Canto lirico italiano elemento del patrimonio immateriale dell'umanità.

Il processo, iniziato nel 2014, ha comportato un lavoro "intensissimo, sinergico e inclusivo" da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Arte del Canto Lirico Italiano, che riunisce sia esperti sia le massime realtà istituzionali della lirica italiana: "Questo importantissimo riconoscimento internazionale - aggiunge Sacchi - non sarebbe stato possibile senza l'entusiasmo di una comunità composita, viva, attiva, che ha dovuto prendere coscienza della propria complessità e, condividendo sforzi e obiettivi, ha saputo armonizzarsi in modo corale".

Negli ultimi anni, oltre all'elaborazione del dossier di candidatura, il Comitato ha lavorato ad una mappatura dell'Arte del canto lirico italiano nelle sue numerose declinazioni formali e informali, pianificando "strategie concrete a favore della diffusione, valorizzazione e salvaguardia del canto lirico italiano".



