Monza con il Genoa con la speranza Izzo

È nel giorno in cui il Monza ricorda i 5 anni dalla scomparsa dell'indimenticato allenatore Gigi Radice che i biancorossi accelerano in vista della sfida con il Genoa, in programma allo U-Power Stadium domenica alle 15.

Sfida, quella con il Grifone, che ricorda uno spareggio perso per l'accesso in B di metà anni Duemila e che a Monza cercano di esorcizzare recuperando Armando Izzo, segnalato già prima della partita con la Juventus come convocabile per la sfida ai liguri.

Grande incognita permane invece su Vignato, che potrebbe restare ancora fuori dalla lista di coloro che andranno in panchina. Sul campo si va dunque con la riproposizione di un centravanti di ruolo come Colombo, dopo l'esperimento senza punte contro i bianconeri, e Colpani e uno tra Mota e l'avanzato Ciurria in trequarti. In quest'ultima ipotesi, nel centrocampo a quattro, dentro Birindelli a destra davanti a una difesa che non dovrebbe scostarsi dal terzetto D'Ambrosio-Marì-Caldirola. Dopo il gol alla Juve, chance di minutaggio anche per Valentin Carboni sottopunta.



