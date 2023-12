La Statale di Milano compie 100 anni e riceve l'Ambrogino

L'Università Statale di Milano compie 100 anni e li celebra in grande stile con il riconoscimento della Grande Medaglia d'Oro ricevuto stamani in occasione della cerimonia degli Ambrogini, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano.

A ritirare il riconoscimento il rettore dell'ateneo Elio Franzini. "È giusto ringraziare per questo onore il sindaco e il Consiglio comunale - ha commentato -. Questa Grande Medaglia d'oro festeggia i 100 anni della nostra università e probabilmente abbiamo scoperto che è stato il nostro fondatore, che era anche il sindaco di Milano, Luigi Mangiagalli, a istituire questa bella cerimonia milanese degli Ambrogini d'oro per i benemeriti. E la Statale è senz'altro benemerita in questa città".

La storia dell'ateneo si intreccia a doppio filo con quella della città in cui fa crescere una comunità che oggi conta 60.000 studenti e studentesse, come ricordano le motivazioni.

L'Università Statale ha attraversato un secolo, le leggi razziali e la Resistenza, vantando il celebre rifiuto di giurare fedeltà allo stato fascista da parte del professor Piero Martinetti.



