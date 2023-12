A Cooperativa archivistica e bibliotecaria Caeb l'Ambrogino

Da 44 anni cura la Cooperativa archivistica e bibliotecaria - Caeb riordina e restituisce alla collettività la memoria documentale della città e delle istituzioni e oggi ha ricevuto l'Attestato nell'ambito dell'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano. A ritirare il premio sul palco dalle mani del sindaco Giuseppe Sala è stata la presidente Laura Panzeri accompagnata da una delegazione.

Nata grazie all'intuizione di alcuni giovani laureandi e dall'ispirazione di Franco Della Peruta, docente di Storia del Risorgimento all'Università degli Studi di Milano, è diventata una realtà affermata e riconosciuta in tutta Italia. I suoi archivisti e bibliotecari sanno innovare la professione, si legge nelle motivazioni, custodendo la memoria e ricercando continuamente nuove modalità di restituzione alla collettività, nella consapevolezza che i diritti culturali costituiscono una parte imprescindibile dei diritti umani. Un impegno che portano avanti in percorsi di didattica storica, letteraria e artistica, proposti alla cittadinanza e alle scuole anche in quartieri svantaggiati e con l'uso di strumenti inclusivi, interpretando al meglio la missione culturale dal punto di vista sociale.

"Siamo onorati di ricevere l'Ambrogino d'oro - ha commentato Laura Panzeri -. Vedere riconosciuto pubblicamente dalla città di Milano il valore del lavoro che abbiamo portato avanti in questi 44 anni è un grande motivo d'orgoglio. Siamo nati in questa città e lo spirito della Milano che fa e che fa bene è quello che ha mosso i nostri primi passi e ci ha portato fin dove siamo ora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA