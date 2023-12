Trenord lancia l'orario invernale, più corse dal 10 dicembre

Entra in vigore da domenica 10 dicembre l'orario invernale di Trenord. Potenziato il servizio sulle linee del Passante S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello e sulle linee regionali Pavia-Alessandria, Pavia-Mortara-Vercelli e Pavia-Codogno.

Con l'orario invernale il servizio ferroviario lombardo si prepara inoltre ai grandi cantieri infrastrutturali al via nel 2024.

Interventi sono previsti in particolare sulla Brescia-Iseo-Edolo a seguito dell'incidente straldale dello scorso 21 settembre, sulle linee Milano-Bergamo via Treviglio e via Carnate, sulla Bergamo-Brescia, sulla Milano-Cremona-Mantova, e sulla linea Milano-Domodossola. In occasione dei lavori sono previste rimodulazioni del servizio annunciate con avvisi nelle stazioni e sull'App di Trenord. Il nuovo orario invernale segna anche il debutto dei nuovi treni Caravaggio sulla linea Milano-Saronno-Novara Nord.



