Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente della Scala, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo quanto si apprende, non siederanno domani sera nel palco reale per la prima di Don Carlo che inaugura la stagione lirica del teatro. Saranno invece entrambi, sempre secondo quanto riferito, in platea seduti vicino alla senatrice a vita Liliana Segre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA