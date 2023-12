Scala: alla Prima nel palco reale Segre, Sala e La Russa

Nel palco reale alla Prima di Don Carlo, che inaugura la stagione lirica della Scala, ci saranno fra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è presidente del teatro e, per la prima volta, la senatrice a vita Liliana Segre, che della Scala è una affezionata frequentatrice ma a Sant'Ambrogio non era mai stata ospite del palco centrale .

Esattamente nella prima fila siederanno la moglie di La Russa, il presidente del Senato, accanto a lui Federica Belli Paci e poi la madre Liliana Segre e ancora il sindaco Sala e la compagna Chiara Bazzoli.

Si chiude con questa conferma una giornata in cui sono rimbalzate ipotesi diverse sulla presenza della senatrice con l'ipotesi che lei, il sindaco e La Russa potessero sedere tutti in platea.



