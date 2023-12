Milano-Cortina: cda 'il 19/12 prima valutazione su pista bob'

Una prima valutazione della Fondazione di Milano-Cortina sulle proposte arrivate per ospitare le gare di bob e slittino ai Giochi del 2026 sarà realizzata in una riunione in programma il 19 dicembre. Lo apprende l'ANSA a conclusione del cda della Fondazione. Dopo l'assemblea dei soci svoltasi questa mattina, una nota aveva annunciato per fine gennaio la scelta definitiva della sede. Al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano Cortina 2026, da poco terminato, è stata presentata una relazione sulle indicazioni emerse dalla cabina di regia tenutasi ieri a Roma.

E' emerso - apprende l'ANSA - che il Comitato Organizzatore resta in attesa di ricevere sia la relazione sullo sliding centre di Cesana Torinese da parte di SIMICO sia la proposta che prevede di mantenere viva la progettualità su Cortina d'Ampezzo.

"Allo stesso tempo -, riferiscono fonti vicine alla Fondazione - il Cda ha aggiornato i consiglieri sull'avanzamento della fase di analisi e approfondimento delle caratteristiche degli sliding centre presenti sul panorama internazionale. Entro il 19 dicembre è prevista una valutazione intermedia dei dossier pervenuti a quella data con l'obiettivo di avviare una successiva fase di verifica con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e le Federazioni Internazionali.

Nel corso del Consiglio, è stato inoltre confermato come la scadenza ultima e non procrastinabile per la definizione della strada da intraprendere è posta - in accordo con il CIO - entro gennaio 2024, mese in cui il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano Cortina 2026 sarà chiamato a prendere una decisione definitiva".



